ಮಂಗಳವಾರ, 20 ಜನವರಿ 2026
ಗದಗ | ವೇಮನರ ತತ್ವ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಚುರವಾಗಲಿ: ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಜನವರಿ 2026, 6:07 IST
Last Updated : 20 ಜನವರಿ 2026, 6:07 IST
ರೆಡ್ಡಿ ಸಮಾಜ ಅನೇಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಶಿವಶರಣೆ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಮಹಾಯೋಗಿ ವೇಮನರಂತಹ ಸಮಾಜದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು
ಎಚ್‌.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ ಸಚಿವ
ವೇಮನ ವಿಚಾರಗಳು ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ವೇಮನರು ತಮ್ಮ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
ಬಿ.ಆರ್. ಯಾವಗಲ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ
gadagaPhilosophyDay program ..

