ಬುಧವಾರ, 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ | ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಕಾಣದ ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು

ನಾಗರಾಜ ಎಸ್. ಹಣಗಿ
Published : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:55 IST
Last Updated : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:55 IST
ಮದ್ಲ ನಮ್ಮ ಓಣ್ಯಾಗ ಗಟಾರ ಕಟ್ಟಸ್ರೀ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರ ಗುಂಗಾಡ ಕಾಟಕ್ಕ ನಮಗ ರೋಗ ಬರ್ತಾವು
- ಬಸಪ್ಪ, ನಿವಾಸಿ
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳತ್ತೇವೆ
- ಎಂ.ಎನ್. ಮಲ್ಲೂ, ಪಿಡಿಒ ಮಾಡಳ್ಳಿ
ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎರಡನೇ ವಾರ್ಡ್‍ನಲ್ಲಿನ ಗುಡಿಸಲುಗಳು
Gadagroad

