ಬುಧವಾರ, 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮತಿಘಟ್ಟ ಕೆರೆಕೋಡಿಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ

ನಿರಂತರ ಹರಿಯುವ ಕೆರೆಯ ನೀರು: ಸೇತುವೆ ದಾಟಲು ರೈತರು, ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ
ಎಚ್.ಎಸ್. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್
Published : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:59 IST
Last Updated : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:59 IST
Hasana

