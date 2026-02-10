ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
60ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್‌: ರೈತರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ

ದಾನಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ವಿತರಣಾ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭ
ಎಂ.ಪಿ.ಹರೀಶ್
Published : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:28 IST
Last Updated : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:28 IST
ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗೀಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಕೆ.ಜೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ.
-ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಂಜು, ಶಾಸಕ
Hassan

