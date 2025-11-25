35 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶುರುವಾದ ಸಂತೆ

<p><strong>ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ:</strong> ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಉಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 35 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂತೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, 2ನೇ ವಾರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಎಪಿಎಂಸಿ ಉಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎನ್. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನೂತನ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಂತೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವಾರ ಸುಮಾರು 200 ಟನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿತ್ತು.</p>.<p>ಕಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರ ಒತ್ತಾಸೆಯಂತೆ ಶಾಸಕರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ತರುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂತೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಎಪಿಎಂಸಿ ಉಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಈಗಾಗಲೇ ₹ 1.50 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ, ಹೈಟೆಕ್ ಶೌಚಾಲಯ, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ, ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಪಿಎಂಸಿ ಉಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂತೆ ನಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವನಪುರ ಬೆಳ್ಳೇಕಾರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯುವ ಕಾಯಿ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ರೈತರು ತರುವ ಸುಲಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸುಮಾರು 250 ರಿಂದ 300 ಟನ್ವರೆಗೆ ವಹಿವಾಟು ಆಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿವಾರ ₹1.50 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ತರಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಹಿವಾಟುಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವರ್ಧನೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಸಂತೆ ಆರಂಭದಿಂದ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಸಂತೆಯಿಂದ ಬಾಗೂರು, ಹಿರೀಸಾವೆ, ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ. ರೈತರು ತರುವ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಗೂ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹ 67 ರಿಂದ ₹ 68 ರವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಂತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ರೈತ ದಿನೇಶ್ ಬಾಬು ಮನವಿ.</p>.<div><blockquote>ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತರಕಾರಿ ವಿವಿಧ ಧಾನ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದನ ಕುರಿ ಎಮ್ಮೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು</blockquote><span class="attribution"> ಸಿ.ಎನ್.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶಾಸಕ </span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>