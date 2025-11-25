ಮಂಗಳವಾರ, 25 ನವೆಂಬರ್ 2025
IND vs SA ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೋಲಿನ ಭೀತಿ

ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌: ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲೂ ಕಾಡಿದ ಮಾರ್ಕೊ ಯಾನ್ಸೆನ್* ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮುನ್ನಡೆ
ಮಧು ಜವಳಿ
Published : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:59 IST
Last Updated : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:59 IST
Test cricketInd vs SA

