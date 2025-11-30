ಭಾನುವಾರ, 30 ನವೆಂಬರ್ 2025
ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ: ಸಂತೇಶಿವರ ಏತ ನೀರಾವರಿಗೆ ಭೈರಪ್ಪ ಹೆಸರು

ಸಂತೇಶಿವರ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗೆ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎನ್. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:29 IST
Last Updated : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:29 IST
ಭೈರಪ್ಪ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭವನಕ್ಕೆ ₹ 5 ಕೋಟಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ ₹ 1 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ₹ 4 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ಸಿ.ಎನ್‌. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶಾಸಕ
Hasana

