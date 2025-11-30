ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ: ಸಂತೇಶಿವರ ಏತ ನೀರಾವರಿಗೆ ಭೈರಪ್ಪ ಹೆಸರು

<p><strong>ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ</strong>: ಸಂತೇಶಿವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ರೂವಾರಿ ಸಾಹಿತಿ ದಿವಂಗತ ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪನವರ ಹೆಸರನ್ನು ಯೋಜನೆಗೆ ಇಡುವಂತೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಮನವಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎನ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂತೇಶಿವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಹೋಬಳಿಯ ಸಂತೇಶಿವರ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಂಬಿ ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೈರಪ್ಪನವರ ಪುತ್ರ ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ದೋಣಿಯ ಮೂಲಕ ಕೆರೆಗೆ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹುಟ್ಟೂರಿನ ರೈತರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹ 25 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂತೇಶಿವರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುದಾನ ತಂದವರು ಭೈರಪ್ಪನವರು. ಇದರಿಂದ ಇಂದು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಂಬಿದೆ. ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ವ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ, ಸಂತೇಶಿವರ ಹಾಗೂ ಅಗ್ರಹಾರ ಬೆಳಗುಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭೈರಪ್ಪನವರು ಬದುಕಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಂದ ಗಂಗೆಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹ 2 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ₹ 3 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹ 5 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಗಂಗಾಮತಸ್ಥ ಸಮುದಾಯದ ದೇವಾಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಭೈರಪ್ಪನವರ ಪತ್ನಿ ಸರಸ್ವತಿ ಭೈರಪ್ಪ, ಪುತ್ರ ಉದಯ ಶಂಕರ್, ಉದ್ಯಮಿ ಅಣತಿ ಯೋಗೇಶ್, ದುಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ ವೀರೇಶ್, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಚಿರಂಜೀವಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ರಮೇಶ್, ಜಯಲಿಂಗೇಗೌಡ, ಗಂಜಿಗೆರೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ, ಕುಳೇಗೌಡ, ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ, ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಧನಂಜಯ್, ಹುಲಿಕೆರೆ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್, ಬೀರೇಗೌಡ, ಗುಡಿಗೌಡ್ರು ರವೀಶ್, ಗಿರೀಶ್, ಬಸವರಾಜು, ನಂಜುಂಡಪ್ಪ, ಆರ್.ಟಿ. ಕುಮಾರ್, ಧನಪಾಲ್, ಲೋಕೇಶ್, ಯಾಚನಘಟ್ಟ ಸಂತೋಷ್, ನವಿಲೇ ನವೀನ್, ಬೋರೇಗೌಡ, ದರ್ಶನ್, ಧ್ಯಾನ್, ಶಿವು, ನಾಗೇಶ್, ಸಿದ್ದಲಿಂಗ, ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<div><blockquote>ಭೈರಪ್ಪ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭವನಕ್ಕೆ ₹ 5 ಕೋಟಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ ₹ 1 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ₹ 4 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ</blockquote><span class="attribution"> ಸಿ.ಎನ್. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶಾಸಕ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>