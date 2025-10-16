ಗುರುವಾರ, 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಕೊಬ್ಬರಿ,ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಖರೀದಿಸಲಿ: ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೆಳಹಟ್ಟಿ

ತೆಂಗು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ: ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 1:35 IST
Last Updated : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 1:35 IST
ರಾಜ್ಯದ 17 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಬೆಳೆ 10-12 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ | ತೆಂಗು ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ
ತೆಂಗು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಬೆಳೆಯ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು
ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೆಳಹಟ್ಟಿ ಬೆಲೆ ಕಾವಲು ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
FarmersHasanaCoconut Copra

