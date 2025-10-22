ಬುಧವಾರ, 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹಾಸನಾಂಬ ದರ್ಶನ | ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಸ್ಥಗಿತ: ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಗಣ್ಯರು

ಮಂಗಳವಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಜನರು: ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಂದು ಕೊನೆಯ ದಿನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:04 IST
Last Updated : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:04 IST
ಹಾಸನಾಂಬ ದೇವಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು
ಹಾಸನಾಂಬ ದೇಗುಲದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಿರುವ ದೀಪ 
ಹಾಸನಾಂಬ ದೇಗುಲದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ದಟ್ಟಣೆ 
Hasana

