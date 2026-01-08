ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
ಬೂಕಬೆಟ್ಟ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರೆ: ರೈತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೋಣಗಳು

ಬೂಕಬೆಟ್ಟದ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿ ಎತ್ತುಗಳ ಸಂಭ್ರಮ
ಹಿ.ಕೃ.ಚಂದ್ರು
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 6:59 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 6:59 IST
ಮೊದಲು ಎತ್ತು ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಸಾಕುವ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿತು.
ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಿಂಡಗೂರು ರೈತ
Hasana

