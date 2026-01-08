ಬೂಕಬೆಟ್ಟ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರೆ: ರೈತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೋಣಗಳು

<p><strong>ಹಿರೀಸಾವೆ</strong>: ಹೋಬಳಿಯ ಬೂಕನಬೆಟ್ಟದ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಆವರಣವು ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿಯ ಹೋರಿ, ಎತ್ತುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಒಂದು ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳು ರೈತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಿಂಡಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ, ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾಕಿರುವ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎತ್ತು, ಹೋರಿ, ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ರೈತ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ, ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ, ಗಾಡಿ ಹೂಡಿ, ಇದೀಗ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಸುಮಾರು ₹1.70 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಕೂತಾಗ, ನಾನು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಬೆಲೆ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮಾರುತ್ತೇನೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೋಣದ ಮಾಲೀಕರು.</p>.<p>ಸಾವಿರಾರು ಜಾನುವಾರುಗಳು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಬುಧವಾರ ₹75 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹1.50 ಲಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಉಳುಮೆಯ ಎತ್ತುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು ಮಾಡಿದರು. ಗುರುವಾರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಎತ್ತುಗಳು, ಹೋರಿಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರು ನಾಳೆಯಿಂದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಜಾನುವಾರುಗಳು ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು.</p>.<p><strong>ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ</strong></p><p> ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ರೈತರ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಜ.9 10 ಮತ್ತು 11ರಂದು ರಾತ್ರಿ ‘ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ಧರ್ಮರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ’ ಎಂಬ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತವು ಹಿರೀಸಾವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜ.17ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಂಗೋಲಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಪುರಷರಿಗೆ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಲೋ ಸೈಕಲ್ ರೇಸ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಜಿ.ಎಸ್. ಶಂಕರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ಮೊದಲು ಎತ್ತು ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಸಾಕುವ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿತು.</blockquote><span class="attribution">ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ದಿಂಡಗೂರು ರೈತ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>