ಸೋಮವಾರ, 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026
Homedistricthasana

ಹಾಸನ: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ವಿಲೀನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:42 IST
Last Updated : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:42 IST
ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕಿ ರೂಪ ಹಾಸನ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಬಡ ದಲಿತರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಓದಬೇಕಾದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಉಳಿಯಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಉಳಿಯುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ
ಎಂ.ಬಿ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಮುಖಂಡ
protestHasana

