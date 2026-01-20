ಮಂಗಳವಾರ, 20 ಜನವರಿ 2026
ಹಿರೀಸಾವೆ | ಸಂಭ್ರಮದ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಜನವರಿ 2026, 5:28 IST
Last Updated : 20 ಜನವರಿ 2026, 5:28 IST
ಹಿರೀಸಾವೆ ಹೋಬಳಿಯ ಬೂಕನಬೆಟ್ಟದ ಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿಯ 95ನೇ ವರ್ಷದ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವವು ಸೋಮವಾರ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು 
ಜಿ.ಎಸ್. ಶಂಕರಪ್ಪ
 ಸಿ.ಎನ್. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
ರೈತರು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್‌ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮೆರುಗು ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿದ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಸುಗಳು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿ.ಎಸ್. ಶಂಕರಪ್ಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್
festivalHasan

