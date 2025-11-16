ಭಾನುವಾರ, 16 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹಾಸನ: ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಮಾಣ: ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ
ಸಂತೋಷ್ ಸಿ.ಬಿ.
Published : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:46 IST
Last Updated : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:46 IST
ಹಾಸನದ ಗವೇನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು -ಮಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು.
ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾಕೃತಿಯು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದು ಮನೆಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಹಾಲ್ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ
ಧರ್ಮೇಶ್ ಜಿ.ಡಿ. ಗವೇನಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ
ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಮನೆಯ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿವೆ. ಕೃಷ್ಣ–ರಾಧೆ ಬುದ್ಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿವೆ ದರವೂ ದುಬಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ
ಮಂಜುನಾಥ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿ
Hasana

