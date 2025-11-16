<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಯರಾದ ತಮಾರಾ ಝಿದಾನ್ಸೆಕ್ ಮತ್ತು ಕಾಯಾ ಯುವಾನ್ ಅವರು ಶನಿವಾರವೂ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದರು. ಅವರ ಅಮೋಘ ಆಟದ ನೆರವಿನಿಂದ ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾ ತಂಡವು 2-1ರಿಂದ ಆತಿಥೇಯ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ, ಬಿಲ್ಲಿ ಜೀನ್ ಕಿಂಗ್ ಕಪ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು.</p><p>ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಟೆನಿಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ‘ಜಿ’ ಗುಂಪಿನ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 2–1ರಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾ ತಂಡ, ಎರಡನೇ ದಿನ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧವೂ ಸವಾರಿ ನಡೆಸಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಂಪಾದಿಸಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತ– ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಕೊನೆಯ ಮುಖಾಮುಖಿ ಮಹತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. </p><p>ಮೊದಲ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮಾರಾ 6–3, 4–6, 6–1ರಿಂದ ಭಾರತದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಭಮಿಡಿಪಾಟಿ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ, ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾಕ್ಕೆ 1–0 ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು. 27 ವರ್ಷದ ತಮಾರಾ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ 4–0ಯಿಂದ ಪ್ರಬಲ ಆರಂಭ ಪಡೆದರು.</p><p>ಆರಂಭಿಕ ಸೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ 23 ವರ್ಷದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಲಯ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ನಿಖರವಾದ ಸರ್ವ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿ, ಸೆಟ್ ಸಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಟೆನಿಸ್ ದಿಗ್ಗಜ ರೋಹನ್ ಬೋಪಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಆದರೆ, 309ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದರು. ಆಕರ್ಷಕ ಬ್ಯಾಕ್ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ತಮಾರಾ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದರು.</p><p>ಎರಡನೇ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 98ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಕಾಯಾ 6–4, 6–2ರ ನೇರ ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸಹಜಾ ಯಮಲಪಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು. ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಆಕರ್ಷಕ ಫೋರ್ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯನ್ನು ತಬ್ಬಿಬ್ಬುಗೊಳಿಸಿದರು.</p><p>ಮಹತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಡಬಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಸಮಾಧಾನಕರ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅಂಕಿತಾ ರೈನಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜಿ.ಟಿ. 1–6, 6–3,10–7ರಿಂದ ದಲೀಲಾ ಜಕೊಪೊವಿಕ್– ನಿಕಾ ರಾಡಿಸಿಕ್ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>