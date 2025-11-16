<p><strong>ಮೈಸೂರು</strong>: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೆಟ್ಟಕಲ್ಲಪ್ಪ ಈಜುಕೇಂದ್ರದ (ಎನ್ಎಸಿ) ಬಾಲಕ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕಿಯರ ತಂಡಗಳು ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಎನ್ಆರ್ಜೆ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಜೂನಿಯರ್ ಅಕ್ವೆಟಿಕ್ ವಾಟರ್ಪೊಲೊ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟವು. </p>.<p>ಸರಸ್ವತಿಪುರಂನ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಜು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಲೀಗ್ ಹಾಗೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ‘ಎನ್ಎಸಿ’ ತಂಡಗಳು ಪಾರಮ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದವು. </p>.<p>ಬಾಲಕಿಯರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಸಿ ತಂಡದವರು 19–4 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಜು ಕೇಂದ್ರ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಸವನಗುಡಿ ಈಜು ಕೇಂದ್ರ (ಬಿಎಸಿ) ತಂಡವು 20–8 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸ್ವಿಮ್ ಲೈಫ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿತು. </p>.<p>ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದ ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಸಿ ತಂಡದವರು 10–2 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಬಿಎಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿದರೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಈಜು ಕೇಂದ್ರದ ತಂಡದವರು 14– 8 ಗೋಲುಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸ್ವಿಮ್ ಲೈಫ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. </p>.<p>ಐದು ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಬಾಲಕರ 5 ಹಾಗೂ ಬಾಲಕಿಯರ 4 ತಂಡಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಭಾನುವಾರ (ಇಂದು) ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಿಮ್ಲೈಫ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೀವರ್ಲ್ಡ್ ಬಾಲಕಿಯರ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಸ್ವಿಮ್ ಲೈಫ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಸವನಗುಡಿ ಈಜು ಕೇಂದ್ರಗಳ ಬಾಲಕರ ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಲಿವೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>