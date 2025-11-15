ಶನಿವಾರ, 15 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ‘ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್‌’ಗೆ ಸೋಲು: ರಾಜಕೀಯ, ಕುಟುಂಬ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಲಾಲು ಪುತ್ರಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 10:24 IST
Last Updated : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 10:24 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಹಾರ: NDA ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಂಡ ಜಯ; 'ನಿಮೋ' ಸುನಾಮಿ – ಮಹಾಮೈತ್ರಿ ಧೂಳೀಪಟ 
ಬಿಹಾರ: NDA ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಂಡ ಜಯ; 'ನಿಮೋ' ಸುನಾಮಿ – ಮಹಾಮೈತ್ರಿ ಧೂಳೀಪಟ 
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಂಪಾದಕೀಯ: ಎನ್‌ಡಿಎಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೆಲುವು; ಮಹಾಘಟಬಂಧನಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಹಲವು
ಸಂಪಾದಕೀಯ: ಎನ್‌ಡಿಎಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೆಲುವು; ಮಹಾಘಟಬಂಧನಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಹಲವು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜಕೀಯ: ಬಿಹಾರದ ಫಲಿತಾಂಶ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದೇ?
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜಕೀಯ: ಬಿಹಾರದ ಫಲಿತಾಂಶ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದೇ?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಹಾರದ ಜನರ ತೀರ್ಪು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಬಿಹಾರದ ಜನರ ತೀರ್ಪು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
RJDBiharBihar politicsLalu PrasadLalu prasad yadavTejashwi YadavNDA allianceIndia AllianceBihar Assembly ElectionsBihar Election Results
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT