ಶುಕ್ರವಾರ, 14 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಪಾದಕೀಯ: ಎನ್‌ಡಿಎಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೆಲುವು; ಮಹಾಘಟಬಂಧನಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಹಲವು

ಸಂಪಾದಕೀಯ
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:30 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:30 IST
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿನ ಗೆಲುವು ಎನ್‌ಡಿಎ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಂದ ಗೆಲುವು. ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು ನಿತೀಶ್‌ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಬಲ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.
