ಬುಧವಾರ, 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹಿರೀಸಾವೆ: ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುವ ಮಳೆ ನೀರು

ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಮಣ್ಣು, ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು: ಡಾಂಬರ್ ಇಲ್ಲದೇ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಪರದಾಟ
ಹಿ.ಕೃ. ಚಂದ್ರು
Published : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:04 IST
Last Updated : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:04 IST
ಹಿರೀಸಾವೆಯ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಮಣ್ಣು ಜಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ 
ಹಿರೀಸಾವೆಯ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಮಣ್ಣು ಜಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ 
ಸೇತುವೆ ರಸ್ತೆ ನಡುವೆ ಕಂದಕ ಉಂಟಾಗಿ ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ
ರವಿಕುಮಾರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ
Hasana

