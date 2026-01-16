ಬೇರೆಯವರಾಗಿದ್ರೆ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಬಾರಿಸ್ತಿದ್ರು: ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬೈರೇಗೌಡ ಗರಂ

<p><strong>ಸಕಲೇಶಪುರ (ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ‘ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ?. ಬೇರೆಯವರಾಗಿದ್ದರೆ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೋಣಿಗಾಲ್ ಬಳಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅವರು, ‘ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಇದೇನಾ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಜೇಶನ್ ಕಲ್ಚರ್?’ ಎಂದು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘ಹಾಸನ ಬೈಪಾಸ್ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಮರ ತೆರವಿಗೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಕಿ.ಮೀ ಗಟ್ಟಲೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸದೇ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯೇ’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>‘9 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಚತುಷ್ಪಥ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೇ ಅವರು ಓದಿದ್ದೇ ಓದಿದ್ದು’ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಖಂಡಿಸಿದರು.</p>