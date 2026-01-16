ಶುಕ್ರವಾರ, 16 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthasana
ADVERTISEMENT

ಬೇರೆಯವರಾಗಿದ್ರೆ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಬಾರಿಸ್ತಿದ್ರು: ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬೈರೇಗೌಡ ಗರಂ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಜನವರಿ 2026, 16:19 IST
Last Updated : 16 ಜನವರಿ 2026, 16:19 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
HassanKrishna Byregowda
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT