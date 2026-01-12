ಸೋಮವಾರ, 12 ಜನವರಿ 2026
ತಾಕತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅರಸೀಕೆರೆಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿ: ರೇವಣ್ಣಗೆ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಆಹ್ವಾನ

ಸೋಲು–ಗೆಲುವು ಜನರ ತೀರ್ಮಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಜನವರಿ 2026, 5:55 IST
Last Updated : 12 ಜನವರಿ 2026, 5:55 IST
ಅರಸೀಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಏನು? ನೀವು ಯಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಾಲಾತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ
-ಕೆ.ಎಂ. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ, ಶಾಸಕ
HassanShivalinge GowdaHD Revanna

