ಪೊಲೀಸ್ ಓಟವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶ ಸಾರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಸಂಸದ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಪಟೇಲ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:42 IST
Last Updated : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:42 IST
ಪೊಲೀಸ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಜನರು.
ನಶೆ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಘೋಷವಾಕ್ಯದಡಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಆಯೋಜಿಸಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪಣ ತೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ
ಸ್ವರೂಪ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶಾಸಕ
