ಶನಿವಾರ, 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹಾಸನ | ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ: ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ; ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 9:09 IST
Last Updated : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 9:09 IST
ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ
Hasanakrishnabairegowda

