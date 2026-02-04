ಬುಧವಾರ, 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹಾಸನ | ದುರಸ್ತಿಯಾಗದ ಯಗಚಿ ನಾಲೆ: ಹರಿಯದ ನೀರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:40 IST
Last Updated : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:40 IST
ಯಗಚಿ ಮುಖ್ಯನಾಲೆ ಹಾಗೂ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಜಲಾಶಯಗಳಿದ್ದರೂ ರೈತರಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ನಾಲೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು.
– ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಂಜು, ಶಾಸಕ
100 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಯಗಚಿ ನಾಲೆಯಿಂದ 37 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಲಭ್ಯತೆ ಆಧರಿಸಿ, ನಾಲೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
– ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್‌, ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
HasanaCanal

