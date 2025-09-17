ಬುಧವಾರ, 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬ್ಯಾಡಗಿ | ಶತಮಾನ ಪೂರೈಸಿದ ಶಾಲೆಯ ದುಃಸ್ಥಿತಿ: ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ

ಪ್ರಮೀಳಾ ಹುನಗುಂದ
Published : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:11 IST
Last Updated : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:11 IST
ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್‌ಜೆಜೆಎಂ ಕೆಪಿಎಸ್‌ ಶಾಲಾ ಆವರನದಲ್ಲಿರುವ ಸದ್ಯದ ಶೌಚಾಲಯ
ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್‌ಜೆಜೆಎಂ ಕೆಪಿಎಸ್‌ ಶಾಲೆಯ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಗೋಡೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು
ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ
ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಟಗಾರ ಕಿರಿಯ ಎಂಜಿನೀಯರ್‌ ಜಿ.ಪಂ. ಎಂಜಿನಿರಿಂಗ್‌ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬ್ಯಾಡಗಿ
ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ₹24 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಸಂದಾಯವಾಗಿದೆ. ಶೇ 80ರಷ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನುಳಿದ ಹಣ ನೀಡಿಲ್ಲ
ಈರಣ್ಣ ಅಕ್ಕಿ ಪ್ರಭಾರಿ ಉಪಪ್ರಾಚಾರ್ಯ
