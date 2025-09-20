ಶನಿವಾರ, 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
Homedistricthaveri
ಹಾವೇರಿ| ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಬಳಸುವುದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ: ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಯತ್ನಾಳ

ಹಾವೇರಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿಗೆ 45ರ ಸಂಭ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:13 IST
Last Updated : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:13 IST
ಮದ್ಯ ಹಣ ಕುರಿ– ಕೋಳಿ ಊಟ ನೋಡಿ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಹಿಂದೂಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಹಿಂದೂತ್ವದ ಹುರುಪಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಬೇಕು 
ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಯತ್ನಾಳ ವಿಜಯಪುರ ಶಾಸಕ
HaveriGanesha Festival

