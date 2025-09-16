ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthaveri
ADVERTISEMENT

ಬರಿದಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಾವೇರಿ ಹತ್ತಿ ಕಣಜ

ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲು ರೈತರ ನಿರಾಸಕ್ತಿ | ಹೆಚ್ಚಾದ ಖರ್ಚು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಆಳುಗಳು | ಹತ್ತಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:32 IST
Last Updated : 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:32 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ ಮಿಲ್‌ಗಳು | ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆ ಹೆಚ್ಚಳ
ಮೈ ಬಗ್ಗಿಸಿ ದುಡಿಯುವವರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಷ್ಟು ಬರಲಿ ಎಂದು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ನಿಂಗಪ್ಪ ಮರೆಪ್ಪನವರ ಬಂಕಾಪುರ ರೈತ
HaveriCottoncotton industryCotton Farmers

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT