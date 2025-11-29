ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹಾವೇರಿ| ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರ; 18,394 ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿ

ಮತದಾರರ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ, 28 ಮತಗಟ್ಟೆ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:02 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:02 IST
