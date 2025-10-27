ಸೋಮವಾರ, 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹಾವೇರಿ | ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸವಾರಿ: ಸಾವಿಗೆ ರಹದಾರಿ

ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:01 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:01 IST
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಕಾಪುರ ಬಳಿಯ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಎದುರು ನಿಂತಿರುವ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ನಿಂತಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಆಧಾರ. ಕೆಲಸದ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಹೋಗಿಬರಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ
ಮಂಜುಳಾ ಚಳ್ಯಾಳ ನಿವಾಸಿ
ಸರೋಜಾ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿ ನಮಗೂ ಜೀವಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಟಂಟಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ಸರಳಾ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಉದ್ಯೋಗಿ
HaveriRTOGarments

