ಹಾವೇರಿ: ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಚಕ್ಕಡಿಗೆ ಲಾರಿ ಡಿಕ್ಕಿ

<p><strong>ಹಾವೇರಿ</strong>: ನಗರದಿಂದ ಹಾನಗಲ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಂಠಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಬಳಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಎತ್ತು ಹಾಗೂ ಏಳು ರೈತರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲದಕಟ್ಟಿಯ ಕರಬಸಪ್ಪ ಶಿವಲಿ, ಸಂಗನಗೌಡ ಗೌಡಪ್ಪನವರ, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಂದೂರ, ಆಕಾಶ ಹಾವಣಗಿ, ಪ್ರವೀಣ ಚಿನ್ನಿಕಟ್ಟಿ, ಅಮಿತ್ ಕುಂದೂರ, ಗಿರೀಶ ಯಡವಣ್ಣನವರ ಅವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕರಬಸಪ್ಪ ಶಿವಲಿ, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಂದೂರು, ಅಮಿತ್ ಕುಂದೂರ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆಎಂ–ಸಿಆರ್ಐ (ಕಿಮ್ಸ್) ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಹಾವೇರಿಯ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಜಾತ್ರೆಗೆಂದು ಆಲದಕಟ್ಟಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಎತ್ತಿನ ಚಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಲಾರಿಯೊಂದು ಚಕ್ಕಡಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎತ್ತಿನ ಸಮೇತ ಚಕ್ಕಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಬಿದ್ದಿತ್ತು' ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಚಕ್ಕಡಿಯ ಎತ್ತಿಗೂ ತೀವ್ರ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಹಾವೇರಿಯ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p><strong>ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಪಘಾತ</strong></p><p>'ಹಾವೇರಿ–ಹಾನಗಲ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಗ್ಗುಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರಿದರು.</p>