‘ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಜನರೇ ಆಧಾರಸ್ತಂಭ’: ರಂಭಾಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ನವೀಕೃತ ಒಳಾಂಗಣ, ಮೊದಲ ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:07 IST
Last Updated : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:07 IST
ಗ್ರಾಹಕರು ಆರ್ಥಿಕ ಏಳ್ಗೆ ಕಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ. ರೈತರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದರ ಮೂಲ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿದೆ
ಜಗದೀಶ ತೊಂಡಿಹಾಳ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಅರ್ಬನ್ ಕೋ-ಆಪ್ ಬ್ಯಾಂಕಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
