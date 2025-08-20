ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಹಾವೇರಿ: ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋದ ತಡಸ–ಶಿರಸಿ ರಸ್ತೆ

ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:51 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:51 IST
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ನಿತ್ಯ ಇದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಶಾಸಕರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವುದು ದುರಂತ.
ಶಿವಾಜಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥ
ಶಿರಸಿ–ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಗಿಡ ಗಂಟೆ ತೆರೆಯಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಶೀಘ್ರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಬಸವರಾಜ.ಡಿ.ಬಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌
HaveriRoad problem

