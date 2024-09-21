ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ಎರಡನೇ ಮದುವೆ; ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಯುವಕ

<p><strong>ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು:</strong> ‘ಮೊದಲ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ನನ್ನನ್ನು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದು, ದೂರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಹಲಗೇರಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರವೀಂದ್ರ ಜವಳಿ ಎಂಬಾತ, ಹೊಸದುರ್ಗ ಗಿರಿಯಾಪುರದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಫೆ. 5ರಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ. ಮಹಿಳೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ, ಮಹಿಳೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p><p>ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ: ರವೀಂದ್ರ ಜವಳಿ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆ, ಮದುವೆ ಏಜೆಂಟರ ಮೂಲಕ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದರು. ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಫೆ. 5ರಂದು ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು.</p><p>ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆ, ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. 5 ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಅವಾಗಲೇ ಯುವಕನಿಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂದಿತ್ತು. ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಮಹಿಳೆಯ ಮೊದಲ ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>‘ನನಗೆ ವಂಚನೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಯುವಕ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಮಹಿಳೆ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಯುವಕನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡದವರು, ₹ 2.50 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ವಧುದಕ್ಷಿಣಿಯಾಗಿ ಪಡೆದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಿದೆ. ಕನ್ಯೆ ಸಿಗದೇ ನೊಂದಿದ್ದ ಯುವಕ, ಮೊದಲ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಂಚನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.</p><p>‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂತ್ರಸ್ತ ರವೀಂದ್ರ ಜವಳಿ, ‘ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆಯ ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆ ಏಜೆಂಟರು, ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಹೊಸ ಮದುವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ₹ 2.50 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಮದುವೆಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಖರ್ಚು ಸಮೇತ ಹಣ ವಾಪಸು ಕೊಡಿಸಿ. ಏಜೆಂಟರ ಮೇಲೂ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವಾಗಬೇಕು. ನನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಬಾರದು’ ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>