ಸವಣೂರು| ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪೋಷಣೆ ಅಗತ್ಯ: ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ರವಿಕುಮಾರ್

<p><strong>ಸವಣೂರು:</strong> ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಕೊರವರ ತಿಳಿಸಿದರು.<br><br>ಪಟ್ಟಣ ಡಾ.ವಿ.ಕೃ ಗೋಕಾಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾವೇರಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಗಳು, ಜಾನಪದ, ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಕೋಲಾಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದೇವೆ. ಕನ್ನಡ, ನೆಲ ಜಲದಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಾವು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತನು,ಮನ, ಧನ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆಸೋಣ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿ ತಾಯಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬೇಡಿ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.<br><br> ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಂದ ಮನಮೋಹಕ ಕೋಲಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಗಣ್ಯರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ವೀರಯ್ಯ ಸಂಕಿನಮಠ ಹಾಗೂ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಗಳು, ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳು, ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜರುಗಿದವು.<br><br> ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಹನೀಯರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.<br><br> ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಲ್ಲಾರೆಪ್ಪ ತಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ, ಶಿಗ್ಗಾಂವಿಯ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ನರಗುಂದ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಬಾಸ್ ಮಜ್ಜಗಿ, ಯುನಿಯನ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಧರಿಯಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ, ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ನುಡಿ, ನೆಲ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆ ತಾಲ್ಲೂಕಾದ್ಯಕ್ಷ ಪರಶುರಾಮ ಈಳಗೇರ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.<br> ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುನಂದಾ ರೇವಣಕರ, ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ ಜಡಿ, ಶಿರಸ್ತೇದಾರ ಎಸ್.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ, ಪಿಎಲ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಸವರಾಜ ಸವೂರ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಚಿದಾನಂದ ಬಡಿಗೇರ ಸೇರಿದಂತೆ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಬಾಲಕಿಯರ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಎನ್.ಎಸ್ ಹಿರೇಮಠ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.</p>