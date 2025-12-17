ಬುಧವಾರ, 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
Homedistricthaveri
ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ: 3.50 ಲಕ್ಷ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧಾರಣೆ

ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ: ಪ್ರವಚನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಅನ್ನದಾಸೋಹ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:54 IST
Last Updated : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:54 IST
ಹಾವೇರಿ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವ ಅನ್ನದಾಸೋಹದಲ್ಲಿ ಜನರು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು
Haveri

