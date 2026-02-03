ತಿಳವಳ್ಳಿ| ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ: ರೋಷನ್‌ ಗೆಲುವು

<p><strong>ತಿಳವಳ್ಳಿ:</strong> ಇಲ್ಲಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಭಾನುವಾರ ಜಾತ್ರಾ ಸಮಿತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ತಿಳವಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದಾವಣಗೆರೆ, ತುಮಕೂರು, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರ, ಕಪ್ಪನಳ್ಳಿ, ಮಾಸೂರು, ಬೀರನಕೋಪ್ಪ, ಕೊಟ್ಟ, ಯಳವಟ್ಟಿ, ಕೊಲ್ಲಾಪೂರ, ಹರಿಹರ, ಮಡ್ಲೂರ, ಭದ್ರಾವತಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬಿಜಾಪೂರ, ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಶಿಕಾರಿಪುರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಪಂದ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಾಸೂರಿನ ರೋಷನ್ ಹಾಗೂ ಹರಿಹರದ ಮಂಜುನಾಥ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ ಗೆಲವು ಸಾಧಿಸಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಖಡ್ಗ ಪಡೆದರು. </p>.<p>ಜಾತ್ರಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಪ್ಪ ವಿಠೋಜಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಯಲಿ, ರುದ್ರಪ್ಪ ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ, ಗಿರೀಶ ಸಜ್ಜನಶೇಟ್ರ, ಪರಶುರಾಮ ಗೌಳಿ, ರಾಮಣ್ಣ ನರಸೋಜಿ, ಶಾಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರ, ರವಿ ಗೌಳಿ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>