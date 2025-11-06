ಗುರುವಾರ, 6 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹಾವೇರಿ: ‘ದುಶ್ಚಟಗಳ ಭಿಕ್ಷೆ’ ಬೇಡಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಮದ್ಯ–ಗುಟ್ಕಾ ಚಟ; ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಸದ್ಭಾವನಾ ನಡಿಗೆ; ಸದ್ಗುಣಗಳ ದೀಕ್ಷೆ ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವಚನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:55 IST
Last Updated : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:55 IST
ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವುದು ಪುಣ್ಯ. ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು
ಗುರುಶಾಂತೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೆಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಹಿರೇಮಠ
swamiji

