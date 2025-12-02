ಚಳಗೇರಿ ಬಳಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಅಪಘಾತ: ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು

<p><strong>ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಳಗೇರಿ ಎನ್ಎಚ್. 48 ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ಹಂಪ್ಸ್ ಕರ್ಲಗೇರಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಲಭಾಗದ ಗಾಲಿಯ ಹಬ್ ಕಟ್ ಆಗಿ, ಕಾಲುವೆಗೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದೆ.</p>.<p>ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಲಗೇರಿಯ ಮಂಜಪ್ಪ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ (35) ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಗೊಲ್ಲರ ಪುಟಿದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ತಲೆಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>