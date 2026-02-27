ಶುಕ್ರವಾರ, 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthaveri

21 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ‘ಉತ್ತಮ ಎಸ್‌ಡಿಎಂಸಿ’ ಪಟ್ಟ

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದ ಮೂರು ಶಾಲೆ ಆಯ್ಕೆ | ವಿದ್ಯಾವಾಹಿನಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಅಂಕ
ಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 10:08 IST
Last Updated : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 10:08 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಎಸ್‌ಡಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಸಹಕಾರ ಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ತೀರ್ಮಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಮನ್ವಯತೆ ಸೇರಿ ಹಲವು ಅಂಶ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಮೋಹನ, ದಂಡಿನ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 
SchoolHaveri

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT