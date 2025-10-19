ಭಾನುವಾರ, 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹಾವೇರಿ: ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉರಗ ರಕ್ಷಿಸಿದ ವಿಶ್ವನಾಥ

ಪ್ರದೀಪ ಕುಲಕರ್ಣಿ. ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ
Published : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:20 IST
Last Updated : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:20 IST
ರಟ್ಟೀಹಳ‍್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮನೆಯೊಂದರ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಾಗರಹಾವು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಶ‍್ವನಾಥ
Haveri

