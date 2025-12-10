ಬುಧವಾರ, 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಚಿಕ್ಕಂಡಿ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಬಂತು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್‌: ಸಂತಸದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು

ಗುಂಡಪ್ಪ ಕರೆಮನೋರ
Published : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:26 IST
Last Updated : 10 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:26 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Kalburgibus facility

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT