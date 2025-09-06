ಶನಿವಾರ, 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಅಫಜಲಪುರ: ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆಯದ ಗುರು ಸ್ಪಂದನ

ಶಿವಾನಂದ ಹಸರಗುಂಡಗಿ
Published : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:51 IST
Last Updated : 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:51 IST
ನಾನು ಈಚೆಗೆ ವರ್ಗವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಗುರು ಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆ ಇದೆ
ಯುವರಾಜ್ ಗಾಡಿ ಕ್ಷೆತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು.
ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕ್ಷೆತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಚೇರಿಯವರು ಗುರುಸ್ಪಂದನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೆವಿನಾಕಾರಣ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.
ಸಂಜು ಬಗಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ.
Kalburgi

