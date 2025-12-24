ಬುಧವಾರ, 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
‘ಕೃಷಿ ಬಜೆಟ್‌ ಪೂರ್ಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ’

ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ರೈತ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಆರೋಪ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:38 IST
Last Updated : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:38 IST
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಟನ್‌ ಕಬ್ಬಿಗೆ ₹3000 ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ ₹2500 ₹2600 ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಹದ್ದುಬಸ್ತಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು
ಕುರುಬೂರ್‌ ಶಾಂತಕುಮಾರ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ
Kalaburagi

