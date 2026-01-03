ಶನಿವಾರ, 3 ಜನವರಿ 2026
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ | ಕಲಬುರಗಿ: ₹22 ಕೋಟಿ ಮದ್ಯ ಹೀರಿದ ಮದಿರೆ ಪ್ರಿಯರು

ಡಿ.31ರಂದು ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಮದ್ಯ, ಬಿಯರ್‌ ಮಾರಾಟ
ಬಸೀರ ಅಹ್ಮದ್ ನಗಾರಿ
Published : 3 ಜನವರಿ 2026, 6:27 IST
Last Updated : 3 ಜನವರಿ 2026, 6:27 IST
ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಸಹಜ. ನಿತ್ಯದ ಸರಾಸರಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ತುಸು ಹೆಚ್ಚಿದೆ..
–ಪಿ.ಸಂಗನಗೌಡ, ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ಕಲಬುರಗಿ
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಡಿ.31ರಂದು ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲಾಖೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವೂ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ
–ಹನಮಂತರಾಯ ವಜ್ರಮಟ್ಟಿ, ಅಬಕಾರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಕಲಬುರಗಿ
