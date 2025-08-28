ಚಿಂಚೋಳಿ | ಮುಂದುವರಿದ ಮಳೆ: ತಾಜಲಾಪುರ, ಗರಕಪಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಡೆ

<p><strong>ಚಿಂಚೋಳಿ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರು ನದಿಗೆ ಹರಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p><p>ಇದರಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಜಲಾಪುರ, ಗರಕಪಳ್ಳಿ, ಬುರುಗಪಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆಗಳು ಮುಳುಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಜನ ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದ್ದು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತೆರಳುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ತಾಜಲಾಪುರ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗರಕಪಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬುರುಗಪಳ್ಳಿ ಬ್ರಿಜ್ ಕಂ. ಬ್ಯಾರೇಜುಗಳಾಗಿವೆ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6ರಿಂದ 7ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿದರೆ ಸಾಕು ಈ ಸೇತುವೆಗಳು ಮುಳುಗುವುದು ಮಾಮೂಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿಯಲ್ಲಿ 11.9ಮಿಮೀ, ಕುಂಚಾವರಂನಲ್ಲಿ 30.4ಮಿಮೀ, ಐನಾಪುರದಲ್ಲಿ 28.5ಮಿಮೀ, ಸುಲೇಪೇಟನಲ್ಲಿ 11.6ಮಿಮೀ, ಚಿಮ್ಮನಚೋಡದಲ್ಲಿ 6ಮಿಮೀ, ಕೋಡ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 22.6ಮಿಮೀ, ನೀಡಗುಂದಾದಲ್ಲಿ 5 ಮಿ. ಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>