ಕಲಬುರಗಿ: 3 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಬೆಳೆ ‘ಮಳೆಪಾಲು’

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಳೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಿಗ್ಗಿದ ಹಾನಿ ಪ್ರಮಾಣ; ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನ್ನದಾತರು
ಬಸೀರ ಅಹ್ಮದ್ ನಗಾರಿ
Published : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:01 IST
Last Updated : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:01 IST
ಭೀಮಾ ನದಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಆಜಾದ್
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 2.97 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಯಲಿದ್ದು ನಿಖರ ಹಾನಿ ತಿಳಿಯಲಿದೆ
ಸಮದ್ ಪಟೇಲ್‌ ಕಲಬುರಗಿ ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ
