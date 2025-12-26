ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಧರಂ ಪುತ್ಥಳಿ, ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಡಿಗಲ್ಲು

ಜೇವರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ 89ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:16 IST
Last Updated : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:16 IST
ಡಿಎಂಎಫ್ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 120 ಜನ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಡಾ.ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು
ಡಿಎಂಎಫ್ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 120 ಜನ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಡಾ.ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು
Kalaburagi

