ಜೆಸ್ಕಾಂ: 21.41 ಲಕ್ಷ ಮನೆ ಬೆಳಗಿದ ‘ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ’

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ</strong>: ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ' ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಜೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 21.41 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳು ಬೆಳಗಿವೆ.</p>.<p>ಮಾಸಿಕ ಗರಿಷ್ಠ 200 ಯೂನಿಟ್ವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಂಡು ಆಗಸ್ಟ್ 1ಕ್ಕೆ (2023ರ ಜೂನ್ 18ರಿಂದ ನೋಂದಣಿ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು) ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅನುಕೂಲ ಪಡೆದಿವೆ.</p>.<p>ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ನೋಂದಣಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, 2025ರ ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ 21,94,217 ಮಂದಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 14,08,767 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಶೂನ್ಯ ಬಿಲ್ ಮತ್ತು ನಿಗದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಿದ 7,32,847 ಮಂದಿ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ 21,41,614 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು 2,453.51 ದಶಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಮೊತ್ತ ₹2,327.42 ಕೋಟಿ.</p>.<div><blockquote>ಜೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ 'ಕಲ್ಯಾಣ'ದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ</blockquote><span class="attribution">ಕೃಷ್ಣ ಬಾಜಪೇಯಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ</span></div>.<p><strong>ಜೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ನೋಂದಣಿ ವಿವರ </strong></p><p>ಈ ತನಕ ಒಟ್ಟು ನೋಂದಣಿಯಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು; 2194217 </p><p>ಶೂನ್ಯ ಬಿಲ್ ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು; 1408767 </p><p>'ಶೂನ್ಯ' ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸಿದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು; 732847 </p><p>ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ; 5.49 ಲಕ್ಷ </p><p>ಬಳ್ಳಾರಿ; 2.86 ಲಕ್ಷ </p><p>ಬೀದರ್;3.53 ಲಕ್ಷ </p><p>ಕೊಪ್ಪಳ;2.78 ಲಕ್ಷ </p><p>ರಾಯಚೂರು; 3.07 ಲಕ್ಷ </p><p>ವಿಜಯನಗರ; 2.26 ಲಕ್ಷ</p><p> ಯಾದಗಿರಿ; 1.93 ಲಕ್ಷ</p>