ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಜೆಸ್ಕಾಂ: 21.41 ಲಕ್ಷ ಮನೆ ಬೆಳಗಿದ ‘ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ’

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:53 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:53 IST
ಜೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ‘ಕಲ್ಯಾಣ’ದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ
ಕೃಷ್ಣ ಬಾಜಪೇಯಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ
Gruha Jyothi Scheme

