ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳ ತೆರವಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆ

​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:00 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:00 IST
ಎಪಿಎಂಸಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಎಪಿಎಂಸಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಇನ್ನೂ 56 ಅಂಗಡಿಕಾರರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬರುವವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೆರವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕು
ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಎಂ. ಪಪ್ಪಾ, ಕೆಕೆಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
