ಇಂಗಳಗಿ: ನಿಗೂಢ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಜನ

<p><strong>ವಾಡಿ (ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿಗೂಢ ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದ ಜನ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದಿಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ರಾತ್ರಿ 8.55ಕ್ಕೆ ಟೈರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಶಬ್ದ ಬಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು. ನಂತರ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸಿದೆ. ಏನಿದು ಸ್ಫೋಟ ಎಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಇಂತಹ ಶಬ್ದ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದ ಗಣಿ ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದು ಇದಲ್ಲ. ಏನಾಗಿರಬಹುದು' ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. </p>