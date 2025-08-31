ಭಾನುವಾರ, 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಕಲಬುರಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಸ್ರೊ ಮೆಂಟರ್‌ಶಿಪ್‌: ಎಲ್.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:12 IST
Last Updated : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:12 IST
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಉದ್ಯಮಿ ಎಲ್.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ ಅವರನ್ನು ಕೆಕೆಸಿಸಿಐಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗಳಿಗೆ
ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಪಪ್ಪಾ ಕೆಕೆಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
KalaburagiISRO

